Brexit: Porażka rządu. Parlament nie poparł stanowiska

Premier Theresa May

W brytyjskim parlamencie odbyło się głosowanie nad projektem uchwały w sprawie poparcia rządowego stanowiska wobec brexitu. Izba Gmin odrzuciła projekt. Przeciw było 303 parlamentarzystów, za 258.

Głosowanie miało pokazać, że premier Theresa May robi postępy w kwestii przekonania parlamentu do poparcia swojego porozumienia z Brukselą. Odrzucenie projektu pokazuje, że Londyn jest głęboko podzielony w kwestii brexitu, do którego ma dojść za 43 dni.

Parlamentarzyści w Wielkiej Brytanii oczekują od Brukseli, że dopuści zmiany, które dotyczą m.in. irlandzkiego backstopu.

Odrzucenie projektu oznacza w praktyce, że brytyjska premier nie ma poparcia parlamentu w sprawie prowadzenia dalszych rozmów z Brukselą. Wielu parlamentarzystów głosowało przeciw, ponieważ obawia się, że May nie bierze pod uwagę wyjścia z Unii Europejskiej bez porozumienia.

Politycy Partii Pracy uważają, że prawdziwym celem May jest gra na czas, by zmusić parlament do poparcia swojego porozumienia.

- Głosowanie pokazuje, że nie ma większości popierającej kierunek ws . brexitu obrany przez premier. Po raz kolejny gabinet Theresy May został pokonany. Rząd nie może nadal ignorować parlamentu i przeć ku 29. marca bez spójnego planu. Theresa May nie może grać na przeczekanie w nadziei, że stanie się coś, co ocali jej twarz - mówił lider opozycji Jeremy Corbyn.

Wczorajsze głosownie nie jest wiążące, jednak pokazuje głębokie podziały ws. brexitu. Wielka Brytania ma opuścić UE w nocy z 29 na 30 marca.