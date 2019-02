Brytyjscy posłowie: Damy czas May, jeśli skłoni UE do rozmów

Grupa posłów partii konserwatywnej, która stała za tzw. kompromisem Malthouse'a (propozycja zastąpienia backstopu w umowie brexitowej rozwiązaniem opartym na technologii), deklaruje, że Theresa May otrzyma od Izby Gmin więcej czasu na rozmowy z UE ws. zmian w umowie brexitowej, jeśli uda się jej skłonić Brukselę do negocjacji w tej sprawie.

29 stycznia Izba Gmin 317 głosami przeciw 301 upoważniła Theresę May do podjęcia z UE negocjacji ws. zastąpienia w odrzuconej przez parlament umowie brexitowej wynegocjowanej przez premier tzw. backstopu alternatywnym rozwiązaniem.

May w czwartek udaje się do Brukseli i będzie próbowała skłonić Unię do ponownego otwarcia negocjacji ws. umowy regulującej relacje Wielkiej Brytanii z UE po brexicie. Dotychczas przedstawiciele UE zdecydowanie wykluczali możliwość wprowadzenia zmian w tej umowie.

May ma przedstawić efekty wizyty w Brukseli Izbie Gmin 13 lutego. 14 lutego w parlamencie ma się odbyć debata na ten temat.

Izba Gmin wciąż teoretycznie może np. zdecydować o odebraniu May kontroli nad brexitem, albo zwrócić się do UE z wnioskiem o przełożenie daty brexitu.

Konserwatywni posłowie popierający kompromis Malthouse'a deklarują jednak, że May może liczyć na czas na negocjacje z Unią, jeśli tylko skłoni Brukselę do negocjacji ws. umowy.

Do brexitu powinno dojść 29 marca.