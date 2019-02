Farage do Tuska: Będziemy wolni od takich łobuzów jak ty

Tak Nigel Farage, były lider Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa i zagorzały zwolennik brexitu, odpowiedział szefowi Rady Europejskiej.

Donald Tusk oznajmił dziś, że Unia Europejska nie ma już dla Londynu żadnej oferty, która mogłaby przerwać negocjacyjny impas.

Szef RE mówił dziś, że co prawda będzie nalegał na backstop, ale zarówno on, jak i premier Irlandii są przygotowani na twardy brexit.

Zastanawiał się przy tym, jak wygląda miejsce w piekle przygotowane dla tych, którzy dążą do brexitu bez przemyślenia, jak przeprowadzić go bezpiecznie.

Na słowa Tuska zareagował Nigel Farage.

"Po brexicie będziemy wolni od takich niewybranych łobuzów jak ty i sami poprowadzimy nasz własny kraj" - odpowiedział Farage Tuskowi. "Brzmi to dla mnie niebiańsko" - dodał.

After Brexit we will be free of unelected, arrogant bullies like you and run our own country.



Sounds more like heaven to me. https://t.co/pTOEmKWJpn