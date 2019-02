Opóźnienie brexitu? Francja stawia warunek

Francja nie zgodzi się na brytyjski wniosek o przełożenie daty brexitu, jeśli będzie to próba opóźnienia podjęcia przez Londyn decyzji ws. tego w jaki sposób przeprowadzić brexit - głosi oficjalne stanowisko francuskiego rządu. Francja zgodzi się na opóźnienie brexitu tylko w sytuacji, gdy Londyn przedstawi wiarygodne polityczne rozwiązanie impasu ws. brexitu.

W czwartek premier Theresa May prowadziła w Brukseli rozmowy ws. zmian w umowie brexitowej. Wynegocjowana przez nią umowa w pierwotnym kształcie została odrzucona przez Izbę Gmin 432 głosami (przy 202 głosach "za"). 29 stycznia Izba Gmin upoważniła May do rozpoczęcia negocjacji ws. zastąpienia mechanizmu backstopu w umowie "alternatywnym rozwiązaniem". Czwartkowe rozmowy w Brukseli nie przyniosły przełomu - obie strony zgodziły się jedynie, że trzeba kontynuować dialog.

Przedstawiciele UE - w tym przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk - podkreślali wcześniej, że umowa ws. brexitu nie jest otwarta na negocjacje. Z backstopu - mechanizmu, który ma uchronić Irlandię przed powrotem regularnej granicy między Irlandią a Irlandią Północną po brexicie - nie chce rezygnować rząd w Dublinie.

Prezydent Francji Emmanuel Macron werbalnie poparł stanowisko, zgodnie z którym UE nie powinna wznawiać negocjacji ws. umowy brexitowej i osłabiać jej zapisów w kwestii irlandzkiej granicy - przypomina Reuters.

Jeśli w najbliższych dniach nie dojdzie do przełomu UE i Wielkiej Brytanii zacznie zagrażać tzw. twardy brexit - brexit bez umowy. Wielka Brytania powinna opuścić UE 29 marca.

Ewentualne opóźnienie daty brexitu wymagałoby zgody wszystkich 27 państw UE - pisze Reuters.

Paryż byłby gotowy poprzeć opóźnienie brexitu tylko wtedy, jeśli brytyjski rząd zdecyduje się na przedterminowe wybory, rozpisanie drugiego referendum ws. brexitu lub przedstawi inny wiarygodny plan, który mógłby zakończyć impas w tej sprawie.

- Co do zasady sprzeciwimy się wydłużeniu (czasu na brexit) bez planu. To jasne. Nie zaakceptujemy tego - mówi przedstawiciel francuskich władz w rozmowie z Reutersem. Natychmiast dodaje jednak, że gdy Wielka Brytania przedstawi "nowe polityczne rozwiązanie" Francja może się zgodzić na opóźnienie brexitu nawet o rok.