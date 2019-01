Rzecznik Merkel: Renegocjacji umowy ws. brexitu nie ma w agendzie

Niemcy stanowczo sprzeciwiły się planom Wielkiej Brytanii na przekonanie Brukseli do zmian w porozumieniu z Unią Europejską ws. brexitu. Rzecznik kanclerz Angeli Merkel powiedział, że ponowne otwarcie tej kwestii "nie znajduje się w agendzie".

- Otwarcie rozmów na temat porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie znajduje się w agendzie - powiedział Steffen Seibert, dzień po tym, jak brytyjska premier Theresa May zapowiedziała, że będzie dążyć do rewizji umowy, którą uzgodniła z 27 przywódcami UE na szczycie w zeszłym miesiącu.

Poniżej dalsza część artykułu

Podobne zdanie wkrótce po rzeczniku niemieckiej kanclerz wyraził Leo Varadkar, premier Irlandii. - Nie ma planów organizacji nadzwyczajnego szczytu w celu omówienia zmian w wytycznych, ani nie ma żadnej presji, by go zorganizować - powiedział w irlandzkim parlamencie.

We wtorek May po serii porażek w Izbie Gmin otrzymała wsparcie od deputowanych. Zgodnie z jej wolą zagłosowali oni przeciw opcji wyjścia z UE bez porozumienia. Odrzucili też pomysł laburzystów, żeby przedłużać negocjacje do końca roku oraz poparli propozycję poszukiwania alternatywy dla irlandzkiego backstopu.

Dowiedz się więcej: Londyn idzie na konfrontację z UE

Wspólnota zareagowała już po kilku minutach od głosowania. - Backstop jest częścią porozumienia o wyjściu, a ono nie podlega renegocjacjom - oświadczył Preben Aaaman, rzecznik przewodniczącego Rady Europejskiej.

Data brexitu to 29 marca 2019 roku.