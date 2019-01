Szefowa MSZ Szwecji o brexicie: Historyczny błąd Brytyjczyków

Szefowa MSZ Szwecji Margot Wallström, była wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, skrytykowała brytyjską klasę polityczną za to, jak ta radzi sobie z problemem brexitu.

Wielka Brytania powinna opuścić UE do 29 marca, ale obecnie w rozmowach na temat brexitu panuje impas, po tym jak Izba Gmin 15 stycznia odrzuciła wynegocjowaną przez Theresę May z UE umowę regulującą relacje Londynu i Brukseli po brexicie. 29 stycznia Izba Gmin ma głosować nad dalszymi działaniami w kwestii brexitu - obecnie możliwy jest m.in. twardy brexit (czyli brexit bez umowy), ale także wynegocjowanie nowej umowy lub przesunięcie daty brexitu na późniejszy termin, by dać rządowi więcej czasu na negocjacje.

Mówiąc o decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z UE Wallstrom stwierdziła, że "nie może tego darować" Brytyjczykom.

Szefowa MSZ Szwecji nazwała podejście Brytyjczyków do kwestii brexitu "niebezpiecznym" a cały proces brexitu za "źle prowadzony". - Sądzę, że popełnili historyczny błąd i rzeczywiście stworzyli problem dla nas wszystkich - dodała.

Szwedzka minister wypowiadała się w trakcie konferencji nt. bezpieczeństwa w Helsinkach.

Wywodząca się z socjaldemokracji polityk stwierdziła, że "cała Europa zapłaci cenę za brexit". - Nasz polityczny projekt, UE, ogromnie ucierpi z tego powodu - stwierdziła.

- Wiecie dlaczego tak się stanie? Z powodu złego politycznego przywództwa od dłuższego czasu w Wielkiej Brytanii. Widziałam przez lata w KE, że nie było nikogo kto broniłby ich (brytyjskiego) członkostwa w UE - dodała Wallstrom.

- Nie powinno się obiecywać referendów, jeśli nie potrafi się ich odpowiednio przygotować - podkreśliła.