Minister: Odrzucenie umowy może zatrzymać brexit

Szef MSZ Wielkiej Brytanii Jeremy Hunt powiedział, że paraliż w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej może doprowadzić do tego, że brexit zostanie całkowicie zatrzymany.

Minister Jeremy Hunt uważa, że odrzucenie w parlamencie umowy, którą z Brukselą wynegocjowała premier Theresa May może powstrzymać brexit. Miałby do tego doprowadzić przedłużający się paraliż w tej sprawie.

Jego zdaniem byłoby to bardzo szkodliwe. Według ministra obecnie możliwe są dwa rozwiązania: poparcie umowy lub całkowite odrzucenie opuszczenia wspólnoty.

To nowy głos, który dociera z otoczenia szefowej brytyjskiego rządu. Do tej pory May wielokrotnie mówiła o wyborze między porozumieniem a twardym brexitem.

- Jeśli dokument zostanie odrzucony, może się to skończyć, nie innym rodzajem brexitu, a całkowitym paraliżem - powiedział Hunt. - Ostatecznie może to doprowadzić do porzucenia wyjścia z UE - dodał.

Minister podkreślił, że byłoby to bardzo szkodliwe naruszenie zaufania i źle wpłynęłoby na reputację Wielkiej Brytanii za granicą.