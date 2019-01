Brytyjski rząd szkoli policję na wypadek twardego brexitu Belfast Wikimedia Commons

Niemal 1000 policjantów z Anglii i Szkocji będzie szkolić się na wypadek, gdyby - w przypadku tzw. twardego brexitu - trzeba było ich skierować do Irlandii Północnej, gdzie pojawienie się w przypadku brexitu bez porozumienia z UE regularnej granicy z Irlandią może doprowadzić do zamieszek - informuje "The Guardian".