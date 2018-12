Wielka Brytania: Rząd zmienia treść dokumentów. Twardy brexit już prawdopodobny

Jak podaje Sky News tzw. dokumenty techniczne są zmieniane "po cichu" w ciągu ostatniej doby, w związku z rozpoczęciem przez rząd planowania działań na wypadek twardego brexitu.

Jeden z dokumentów dotyczący leków zawierał sformułowanie "w mało prawdopodobnym przypadku braku porozumienia (z UE), Wielka Brytania nie będzie dłużej członkiem Europejskiej Agencji Leków".

No Deal no longer “unlikely” - Government



Government has in past 24 hours quietly edited every No Deal technical notice to take out word “unlikely” from the sentence “in the unlikely event of no deal...”



Now says “in the event of no deal”.



See before and after on medicines???? pic.twitter.com/KrWHCMGng9