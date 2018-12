Premier Szkocji chce wotum nieufności dla rządu May AFP

Premier Szkocji, Nicola Sturgeon wzywa Jeremy'ego Corbyna, lidera Partii Pracy, do zgłoszenia wniosku o wotum nieufności wobec rządu Theresy May. Zdaniem Sturgeon taki wniosek może zostać przegłosowany, ale tylko jeśli zgłosi go Partia Pracy, która pełni rolę opozycji rządu Jej Królewskiej Mości.