May zapowiada głosowanie w sprawie brexitu na styczeń

Brytyjscy parlamentarzyści będą głosować nad porozumieniem dotyczącym brexitu w połowie stycznia - zapowiedziała premier Theresa May.

Głosowanie nad porozumieniem ws. brexitu było zaplanowane na zeszły tydzień, ale zostało odwołane po tym, jak Theresa May uznała, że może je przegrać.

Poniżej dalsza część artykułu

Politycznymi krokami w przypadku braku nowego terminu zagroził lider Partii Pracy Jeremy Corbyn. Stwierdzając, że May "doprowadziła kraj do narodowego kryzysu" i nie ma już wsparcia swojego gabinetu, Corbyn zauważył, że "umowa (z UE) nie uległa zmianie i nie zmieni się". - Izba musi przejść do głosowania i przejść do rozważenia realistycznych alternatyw - wezwał.

Występując w parlamencie premier May zapowiedziała, że debata nad brexitem zostanie wznowiona od 7 stycznia, a głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w kolejnym tygodniu.

May wykluczyła też możliwość rozpisania kolejnego referendum, argumentując, że ponowne głosowanie uczyni "nieodwracalną szkodę dla integralności naszej polityki" i nie rozstrzygnie sprawy brexitu.