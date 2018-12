Brexit: Unia Europejska ujawnia plan na brak porozumienia

Komisja Europejska rozpoczęła wdrażanie swoich przygotowań do przeprowadzenia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez porozumienia.

Komisja Europejska zapowiedziała, że są to tymczasowe środki, które mają na celu ograniczenie skutków brexitu. Nie przeciwdziała wszystkim oczekiwanym problemom.

Gabinet Theresy May przyspiesza przygotowania do tzw. twardego brexitu, po tym jak premier przetrwała głosowanie ws. wotum nieufności i zdobyła poparcie większości parlamentarzystów Partii Konserwatywnej. W związku z tym obie strony - Londyn i Bruksela - przygotowują się na najgorsze.

- Środki te nie złagodzą, nie mogą tego zrobić, wpływu braku porozumienia - poinformował unijny komisarz Valdis Dombrovskis. - To jest ograniczenie szkód - dodał.

Kroki podjęte przez Komisję Europejską maja ograniczyć problemy m.in w sektorze finansowym, transporcie, cłach, ochronie danych i polityce klimatycznej.

Wśród proponowanych rozwiązań są również m.in.:

- Brytyjskie linie lotnicze mogą obsługiwać lotu do i z Unii Europejskiej, ale nie w jej obrębie.

- Przewoźnicy towarów drogą lądową będą mogli przewozić towary przez dziewięć miesięcy bez ubiegania się o pozwolenia.

- Przepisy dotyczące usług finansowych w Wielkiej Brytanii będą uznane za równoważne z UE przez 1 lub 2 lata

Komisja Europejska zaapelowała również do pozostałych państw członkowskich UE, by łaskawie potraktowali obywateli Wielkiej Brytanii "o ile zostanie to odwzajemnione przez Brytyjczyków".

KE poinformowała, że proponowane rozwiązania nie są porównywalne z członkostwem w UE, ani z okresem przejściowym przewidzianym w porozumieniu, którego brytyjski parlament jeszcze nie przegłosował.

Bruksela informuje, że ustalenia będą ściśle ograniczone czasowo. Potrwają tylko kilka miesięcy i zostaną zakończone bez konsultacji z Wielką Brytanią. Podkreślono, że propozycje nie będą korzystne dla Londynu. Mają ochronić państwa członkowskie przed negatywnymi skutkami brexitu.

Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską 29 marca, dwa lata po wprowadzeniu art. 50.