Brytyjska minister ostrzega przed chaosem w kraju AFP

Minister pracy i emerytur w rządzie Theresy May, Amber Rudd, zaapelowała do polityków Partii Konserwatywnej, by ci w głosowaniu zaplanowanym na 11 grudnia poparli umowę ws. brexitu wynegocjowaną przez Theresę May, ponieważ jej odrzucenie doprowadzi do chaosu, którego należy uniknąć.