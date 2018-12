Sondaż: Brytyjczycy chcą pozostać w UE

W grudniu odsetek Brytyjczyków, którzy chcieliby pozostania w UE, przekroczył 50 proc. - wynika z sondażu BMG Research dla "The Independent". Brytyjski dziennik prowadzi kampanię na rzecz zorganizowania drugiego referendum ws. brexitu.

Przeprowadzane regularnie badanie wskazuje, że od lata odsetek Brytyjczyków, którzy chcieliby pozostania Wielkiej Brytanii w UE rośnie.

Poniżej dalsza część artykułu

Obecnie za opuszczeniem UE opowiada się 40 proc. ankietowanych. Pozostali nie mają w tej kwestii jednoznacznej opinii lub odmawiają odpowiedzi na pytanie.

Na pytanie o to, czy wynegocjowane przez Theresę May porozumienie regulujące stosunki między Londynem a Brukselą po brexicie, jest dobre czy złe dla Wielkiej Brytanii, 49 proc. odpowiada, że złe. Tylko 13 proc. respondentów uważa porozumienie za dobre, a 23 proc. jest zdania, że nie jest ono ani dobre, ani złe.

43 proc. ankietowanych uważa, że Izba Gmin powinna odrzucić porozumienie wynegocjowane przez May (głosowanie w tej sprawie odbędzie się 11 grudnia), 26 proc. jest zdania, że porozumienie należy przyjąć, a 31 proc. nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Zdaniem 44 proc. respondentów May mogła wynegocjować lepsze porozumienie - zdaniem 27 proc. nie było to możliwe.

Na pytanie czy May powinna podać się do dymisji, jeśli parlament odrzuci jej porozumienie, 43 proc. ankietowanych odpowiada "tak", a 36 proc. - "nie".

Na pytanie, czy w przypadku odrzucenia porozumienia wynegocjowanego przez May, Wielka Brytania powinna zdecydować się na twardy brexit (opuszczenie UE bez porozumienia), 44 proc. odpowiada, że "nie", 37 proc. - "tak". Nowe referendum ws. brexitu popiera 46 proc. ankietowanych (36 proc. jest przeciw).