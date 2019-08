Między nami sąsiadami, czyli kto i kogo chce zakneblować

Poniżej dalsza część artykułu

Prowadzenie inwestycji w Polsce to nierzadko ekstremalny bieg z przeszkodami. Od zakupu działki do rozpoczęcia budowy mija często nawet kilka lat. Procedury trzeba uprościć tak, by budowało się szybciej. Rząd chce wprowadzić przepisy, które ułatwią życie m.in. inwestorom budującym uciążliwe obiekty – np. fermy norek czy kur, chlewnie, spalarnie.