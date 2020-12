Akcja szczepień kusi przychodnie

Akcje Swissmed Centrum Zdrowia w tydzień zdrożały o niemal 90 proc., do 6,8 zł. I to pomimo braku jakichkolwiek istotnych informacji ze strony spółki. Jednak zapytana przez „Parkiet" o swoje plany dotyczące szczepień, nie wyklucza zaangażowania w rządowy program.

– Rozważamy taką możliwość, jeżeli będzie to korzystne dla spółki. Mamy personel i gotową infrastrukturę, ale na decyzję czekamy do czasu pojawienia się szczepionek na rynku, kiedy będziemy mogli uzyskać więcej szczegółów na temat warunków świadczenia usługi – mówi Maciej Kudła, rzecznik prasowy Swissmedu. – Czekamy na pojawienie się szczepionki na rynku, abyśmy mogli sprawdzić nasze możliwości techniczne, chociażby warunki przechowywania. Jest to kwestia otwarta, poważnie brana pod uwagę przez zarząd spółki.

Analogiczne podejście ma Medicover. – Na pewno jako sektorowi prywatnemu zależy nam, aby włączyć się w proces szczepień z preparatami, które zostaną dopuszczone do obrotu w Polsce. W tej chwili analizujemy kryteria naboru do Narodowego Programu Szczepień przeciwko koronawirusowi – mówi Justyna Gościńska-Bociong, dyrektor ds. komunikacji.

Analitycy również pozostają powściągliwi w opiniach. Sylwia Jaśkiewicz z DM BOŚ uważa, że jeśli przychodnie zgłoszą się do programu, mogą płynąć z tego korzyści. Z kolei Sobiesław Kozłowski z Noble Securities zaznacza, że to dobry marketingowo ruch. – Wizerunkowo może być korzystne, natomiast parametry ekonomiczno-finansowe są trudne do oszacowania. Wydaje się, że uczestniczenie w programie to swego rodzaju jednorazowa sytuacja – tłumaczy.