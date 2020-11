Cirque du Soleil uratowany od bankructwa Bloomberg

Kanadyjska grupa cyrkowa Cirque du Soleil znalazła inwestora, co oznacza, ze nie grozi jej już bankructwo. Cirque du Soleil Entertainment Group w czerwcu złożyła do sądu wniosek o ochronę przed wierzycielami. Nowi inwestorzy to grupa wierzycieli.