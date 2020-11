Niemcy nie boją się zadłużyć bardziej. Rząd broni biznesu

Minister powiedział też, że ważne jest, by pieniądze te mądrze zagospodarowano i wsparto nimi realizację inwestycji o przyszłościowym znaczeniu. Scholz, który w przyszłorocznych wyborach do Bundestagu będzie się ubiegał o fotel kanclerza jako kandydat Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), podkreślił, że Niemcy muszą zadbać o przyszły rozwój, ponieważ tylko wtedy uda się ponownie zmniejszyć poziom zadłużenia i spłacić zaciągnięte kredyty.

Niemiecki rządowy pakiet pomocy rekompensującej firmom straty poniesione z powodu lockdownu w listopadzie wyniesie ok. 14 mld euro. Niemieckie firmy mogą dostać nawet do 200 tys. euro miesięcznie na pokrycie stałych kosztów, takich ja na przykład wynajem nieruchomości. Firmy jednoosobowe mogą liczyć na pomoc w wysokości do 5 tys. euro - informuje agencja Reutera. To ma wspomóc głównie artystów i ludzi kultury, których zawieszenie działalności dotknęło równie mocno jak biznes.