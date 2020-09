Wirus i czarny PR biją w branżę ślubną

– Jeśli liczba gości weselnych zostanie ograniczona do 50, branżę czeka katastrofa, z której wiele firm może się już nie podnieść – twierdzi Katarzyna Gajek, rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej (PSBŚ), komentując medialne zapowiedzi głównego inspektora sanitarnego prof. Jarosława Pinkasa. Szef GIS ma teraz rekomendować premierowi obniżenie maksymalnego limitu uczestników imprez do 50 osób.

Jak zaznacza Jan Bondar, rzecznik prasowy GIS, taka rekomendacja jest zasadna z punktu widzenia epidemiologicznego, lecz inspektorat bierze też pod uwagę względy gospodarcze i społeczne. Tym bardziej że – jak przyznaje Bondar – skala zakażeń na weselach nie jest zatrważająca. Według danych GIS na razie stwierdzono ok. 1000 zakażeń Covid-19 u uczestników imprez weselnych. To tylko 1,2 proc. dotychczasowych zakażeń koronawirusem i 2,2 proc. tych wykrytych od 6 czerwca, gdy odmrożono wesela.

W czerwcu, gdy odmrożono wesela, liczba ślubów skoczyła do 15 tys. W lipcu i sierpniu była pewnie jeszcze większa, bo wtedy zorganizowano część imprez przeniesionych z czasu lockdownu. Na odrobienie strat miały pozwolić wrzesień i październik, lecz ostatnio jesienne odbicie stanęło pod znakiem zapytania. Powód? Czarny PR wokół wesel wywołany m.in. przez komentarze Ministerstwa Zdrowia, które winą za wzrost zakażeń na przełomie lipca i sierpnia obarczało głównie wesela. Rzecznik MZ apelował, by powstrzymywać się od udziału w weselach, portale internetowe pisały o „koronaweselach", a lekarze mówili w wywiadach o „weselnym pocałunku śmierci". Pod ostrzał krytyki trafili organizatorzy ślubów i pary młode, które mówią o nagonce na wesela niewspółmiernej do faktycznego zagrożenia. Na Facebooku aktywizują się grupy, które apelują do MZ i GIS o rzetelne informacje i o przemyślane decyzje.