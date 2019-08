Międzynarodowe firmy nie są przygotowane na twardy brexit

Dzienni "The Independent" pisze, że według raportu większość firm postanowiła zignorować zagrożenia wynikające z wyjścia Wielkiej Brytanii z unii Europejskiej bez podpisania jakiejkolwiek umowy. Tymczasem pierwszym problemem po brexicie może być kłopot z przepływem gotówki, wzrost cen a także niedostępność na Wyspach wielu towarów, w tym produktów żywnościowych i leków.

InterTradeIreland apeluje do firm, by podjęły niezbędne kroki, by zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami twardego brexitu.