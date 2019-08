Strach 2.0. Scenariusz brexitu bez umowy

W „ Trzandlu" zakłada się pojawienie się gigantycznych korków na przejściach granicznych z krajami kontynentu i przerw w dostawach paliwa, żywności i lekarstw w południowo-wschodniej Anglii, w tym także dla Londynu. Korki mają powstawać po po obu stronach granicy i na przykład kierowcy 85 proc. TIRów jadących w kierunku Francji muszą się liczyć z przynajmniej 60-godzinnym oczekiwaniem na granicy i aż trzy miesiące potrwa przywrócenie 75 proc. obecnego ruchu granicznego. W tym czasie Brytyjczycy nie mają co liczyć na świeżą importowaną żywność, w efekcie wzrosną ceny tego, co będzie dostępne na rynku. Może dojść do ostrych sporów między załogami łodzi rybackich, bo — według brytyjskich wyliczeń — przynajmniej 300 statków rybackich wpłynie nielegalnie na wody Wlk. Brytanii już pierwszego dnia brexitu.