FCA ostrzega: pandemia zwiększy długi firm

Ponad 800 tys. firm zaciągnęło pożyczki na ok 34 mld funtów w ramach programów przyjętych przez rząd, aby nie musiały zwalniać pracowników. Przewodniczący FCA, Charles Randell stwierdził, że część tego długu stanie się niemożliwa do spłacenia i trzeba będzie szybko rozwiązać ten problem, aby nie hamował odrodzenia gospodarki.

- Kredytodawcy będą musieli szybko określić wielkość swych zadań związanych z obsługą zaległości oraz inwestować w szkolenia i kontrole. Musi istnieć odpowiedni system rozstrzygania sporów, my współpracujemy z rzecznikiem ds. finansowych i z urzędem rozwiązywania problemów małych i średnich firm z ich bankami BBRS, aby zapewnić moce do rozwiązywania spornych spraw, jakie pojawią się — powiedział na naradzie online z szefami brytyjskich banków. — Nie możemy pozwolić na powtórkę kryzysu z 2008 r., kiedy traktowanie niektórych małych dłużników wyrządziło poważne szkody ludziom i osłabiło zaufanie do usługi finansowych — dodał Randell.