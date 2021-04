Biznes z ulgą przyjął rozmrażanie

– Dane o nowych zakażeniach dają podstawy do ostrożnego optymizmu. Wydaje się, że najgorsze jest już za nami, a trzecia fala pandemii ustępuje – mówił w środę w czasie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Rząd uznał, że umożliwia to stopniowe rozmrażanie gospodarki. Harmonogram przewiduje m.in., że 4 maja ruszą galerie handlowe, sklepy budowlane i meblowe. Od 8 maja hotele i pensjonaty, będą mogły udostępnić turystom do 50 proc. miejsc, ale nieczynne będą w nich strefy gastronomiczne i spa, 29 maja do w miarę normalnego funkcjonowania wrócą gastronomia i branża fitness.