Londyńscy policjanci odkażą się ginem. Zewnętrznie

Płynów do odkażania rąk na bazie alkoholu brakuje, bo Brytyjczycy gromadzą zapasy, aby chronić się przed koronawirusem. Dowództwo policji zwróciło się zatem do lokalnych gorzelni i destylarni o pomoc — informuje Reuter. Portobello Road Gin w Notting Hill, 58 Gin Ltd z Haggerston i Copper Rivet Distillery z Chatham w pobliskim Kencie podjęły wyzwanie uruchomienia produkcji takiego płynu zgodnie z recepturą Światowej Organizacji Zdrowia.

