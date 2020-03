Obajtek: Na stacjach Orlenu nie zabraknie paliwa

Prezes Orlenu zapewnił, że na stacjach benzynowych należących do koncernu zawsze będzie benzyna. "Jesteśmy zabezpieczeni, zabezpieczone są pewne źródła dostaw" – dodał Daniel Obajtek.

Do końca tygodnia na stacjach Orlenu maja pojawić się butelki o pojemności litra z płynem dezynfekującym do rąk, który rozpoczął produkować Orlen. Za kilka dni w sklepach przy stacjach pojawią się także półlitrowe butelki z płynem. Prezes koncernu powiedział, że w 10 dni udało się uruchomić linię produkcyjną środka odkażającego, którego cena jest niższa od rynkowej ceny podobnych preparatów.

Orlen stara się też kupić milion masek, które wkrótce mają trafić do Polski. - Staramy się nabyć ponad milion sztuk masek, dzięki kontaktom międzynarodowym i sądzę, że do półtora tygodnia około miliona masek trafią do Polaków - powiedział w RMF FM Daniel Obajtek.