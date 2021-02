Hotele i restauracje z największą tarczą

W połowie stycznia rząd poinformował, że na pomoc dla mikrofirm w ramach tarczy finansowej 2.0 przewidział 6,5 mld zł, taką samą wartość może mieć wsparcie dla małych i średnich firm, czyli takich, które zatrudniają od 10 do 249 pracowników. Na początku lutego, gdy zdecydował o rozszerzeniu listy branż uprawnionych do pomocy do wspomnianych 54, dołożył do tej kwoty 750 mln zł.