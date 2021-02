Amazon też płaci podatek od Netflixa

4,92 mln zł otrzymał Polski Instytut Sztuki Filmowej do końca stycznia od właścicieli platform internetowych wideo na żądanie – przekazała „Rz" Monika Piętas-Kurek, rzeczniczka PISF, w odpowiedzi na pytania zadane instytutowi. Tyle wyniosła obowiązująca platformy VoD tzw. opłata audiowizualna za czwarty kwartał 2020 r.

Serwisy VoD uiszczają ją od trzeciego kwartału minionego roku. Opłata – ochrzczona przez media mianem „podatek od Netflixa" – objęła je na mocy zmian w prawie wprowadzonych tzw. tarczą antykryzysową 3.0. Rząd argumentował, że dodatkowe wpływy PISF przeznaczy na wsparcie środowiska filmowego dotkniętego przez skutki epidemii (stanęła produkcja, zamknięto kina). Według szacunków eksperta PISF platformy VoD mają uiszczać co roku 15–20 mln zł.

O ile podatek od Netflixa do końca października zapłaciło 14 podmiotów, o tyle przelewy do końca stycznia br. zrobiło 19 firm. Według naszych obliczeń średnia opłata na firmę zmalała więc z około 280 tys. zł do około 260 tys. zł.