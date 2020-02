Koronawirus: Apple zamyka w Chinach sklepy, zakłady i biura

Sklep internetowy Apple ma działać jak dotychczas - informuje agencja Bloomberga. Koncern zalecił swoim pracownikom unikania podróży do Chin i zawiesił wszystkie zaplanowane wyjazdy służbowe.

Ponad to Apple poinformowało, że przeprowadzi dokładne czyszczenie wszystkich swoich powieszeń biurowych i produkcyjnych w Chinach, by pozbyć się ewentualnych wirusów.

Podobną decyzję podjęło wiele innych zagranicznych koncernów. Google poinformowało, że czasowo zamyka wszystkie swoje biura w Chinach, Hongkongu i na Tajwanie. Także Amazon, Microsoft oraz AB InBev i General Motors poinformowały o zamknięciu biur. Wszystkie koncerny zaapelowały do pracowników, by unikali podróży służbowych i prywatnych do Chin.