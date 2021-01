Wakacje na Kubie zaczniemy od długiej kwarantanny

To nowe rozporządzenie. Od niedzieli 31 stycznia przyloty rejsów wycieczkowych zostały administracyjnie wstrzymane. Ograniczono również inne przyloty. Z Miami będzie latał jeden samolot tygodniowo. O tej porze roku na Kubę przylatywali głównie turyści z Kanady i Europy. Teraz rząd kanadyjski zaapelował do obywateli tego kraju, by powstrzymali się od wyjazdów na wyspę.

Poniżej dalsza część artykułu