Od czwartku wracają godziny dla seniorów. Nie tylko w sklepach

Z obostrzeń wyłączono także weekendy. Nowa regulacja obowiązuje wyłącznie w dni powszednie. Nie oznacza to jednak, że poza tymi godzinami oraz w soboty czy handlowe niedziele, seniorzy nie mogą liczyć na przywileje. Sklepy mogą bowiem decydować o obsłudze starszych klientów poza kolejnością.

Poprzez wprowadzenie godzin dla seniorów rząd chce chronić osoby starsze podczas zakupów i ograniczyć ich kontakt z innymi klientami. Osoby młodsze w tym czasie nie tylko nie będą obsługiwane, ale nawet nie zostaną wpuszczone do sklepu. Rządowa decyzja nie podoba się jednak wszystkim. Przedstawiciele niektórych placówek handlowych zwracają uwagę, iż w trakcie wiosennego lockdownu w wyznaczonych dla starszych klientów godzinach do sklepu nikt nie przychodził, a seniorzy robili zakupy w czasie, w którym im to odpowiadało.