Wracają limity w sklepach i ostrzejsze zakazy w restauracjach

Zgodnie z zapowiedziami rząd wprowadza kolejne ograniczenia, aby ograniczyć liczbę zachorowań. W strefie żółtej działalność gastronomii zostaje ograniczona do godzin 6-21, później sprzedaż tylko na wynos. Podróż transportem publicznym ograniczona do 50 proc. miejsc. W imprezach i weselach od 19 października weźmie udział maksymalnie 25 osób, ale bez tańca. Szkoły wyższe i ponadpodstawowe będą pracować hybrydowo, zaś instytucje kulturalne - do 25 proc. miejsc.

