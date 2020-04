Benefit: 70 proc. kart zawieszonych

Do programu MultiSport dołączyło w I kwartale 58,7 tys. osób w Polsce oraz 36,8 tys. na rynkach zagranicznych. Łącznie liczba kart sportowych na koniec marca 2020 r. wynosiła 1548,9 tys. sztuk.

„Jednocześnie, w związku z zamknięciem obiektów sportowo-rekreacyjnych w czasie epidemii, spółka w ostatnich tygodniach znacząco poszerzyła ofertę online Programu MultiSport, by zapewnić użytkownikom dostęp do różnorodnych zajęć sportowych w warunkach domowych. Mimo to epidemia będzie mieć w perspektywie krótkoterminowej negatywny wpływ na wyniki grupy” – czytamy.