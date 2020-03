Skokowy wzrost zysków Gremi Media

Większość wyniku grupy kapitałowej wypracowała notowana na NewConnect spółka matka, wydawca m.in. „Rzeczpospolitej”, „Parkietu” oraz związanych z tymi tytułami witryn internetowych. Przychody wzrosły o 4,8 proc., do 99,8 mln zł, EBITDA o 47 proc., do 19 mln zł, a zysk netto o 88 proc., do 10,5 mln zł.

Grupa Gremi Media w 2019 r. zwiększyła skonsolidowane przychody o 6 proc., do prawie 108 mln zł. Wynik EBIDTA (zysk operacyjny plus amortyzacja) urósł o 65 proc., do 21,8 mln zł. Z kolei czysty zarobek zwiększył się o 124 proc., do 14,4 mln zł.

Rozmowa z Tomaszem Jażdżyńskim, prezesem Gremi Media

Jak udało się osiągnąć grupie tak dobre wyniki finansowe w 2019 r.?

Kluczowe dla poprawy wyniku w 2019 r. były dwa czynniki. Pierwszy to konsekwentne wdrażanie nowych oraz dalsza konwersja już oferowanych przez wydawnictwo produktów na wersje cyfrowe. Charakteryzują się one znacznie większą rentownością, co przekłada się wprost na generowaną marżę. Proces ten pozwolił kontynuować rozpoczęty w 2018 r. trend skokowej poprawy rentowności spółki Gremi Media. Drugim czynnikiem istotnie wpływającym na wyniki całej grupy była restrukturyzacja i uporządkowanie działalności spółek zależnych. Ich wkład do wyniku EBITDA jeszcze rok temu był zaniedbywalny, teraz generują one kilkanaście procent tego wskaźnika. Uzyskaliśmy to poprzez uporządkowanie struktury grupy polegające między innymi na rezygnacji z nierentownych i deficytowych przedsięwzięć. Wszystkie te działania doprowadziły do tego, iż dzięki wdrażanej od początku 2018 r. strategii cyfrowej wskaźniki rentowności grupy osiągnęły bardzo wysokie poziomy. Rentowność EBITDA przekraczająca 20 proc., czy kilkunastoprocentowa rentowność netto to coś czym można się już z czystym sumieniem pochwalić.