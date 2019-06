Amazon jest nową najcenniejszą marką świata

W ciągu roku wartość marki Amazon wzrosła aż 52 proc., co pozwoliło jej pokonać Apple i Google.

Branża technologiczna oraz e-handel zdecydowanie zdominowały czołówkę rankingu najcenniejszych marek świata BrandZ za rok 2019, ogłoszonego dzisiaj przez WPP i Kantar. Nowym liderem, po awansie z pozycji trzeciej, jest platforma e-handlowa Amazon – wartość tej marki to 315,5 mld dol. Wiceliderem jest Apple z 309,5 mld dol., a podium zamyka Google z 309 mld dol. Wartość tych marek wzrosła odpowiednio 3 oraz 2 proc. – Amazon zyskał 52 proc.

Autorzy rankingu podają, że od pierwszego rankingu BrandZ’s Top 100, czyli od 2006 r., na jego czele plasują się firmy technologiczne. Pierwszym liderem rankingu był Microsoft, którego wartość rosła aż o 52 proc. rok do roku do poziomu 315,5 mld dol.

W czołowej dziesiątce jest jeszcze Facebook, natomiast marka Alibaba po raz pierwszy wyprzedziła Tencent, stając się najcenniejszą marką chińską i awansując o dwa miejsca na pozycję nr 7 (wzrost o 16 proc. do 131,2 mld dol.). Tencent spadł o trzy miejsca na pozycję nr 8 wskutek spadku wartości o 27 proc. do poziomu 130,9 mld rok do roku.

Instagram zajmuje 44 miejsce, a wartość tej marki to 28,2 mld dol. W tym roku okazał się najszybciej rosnącą marką, awansując aż o 47 miejsc w górę dzięki imponującemu wzrostowi wartości swojej marki – aż o +95 proc. Z kolei Lululemon, firma odzieży sportowej inspirowanej jogą, okazała się drugim najszybciej rosnącym uczestnikiem rankingu, osiągając wzrost 77 proc. rdr i wartość 6,92 mld dol.



Inne szybko awansujące marki, takie jak Netflix (65 proc. do wartości 34,3 mld dol.) i zajmuje już 34 miejsce, a Uber 53 – wzrost wartości 51 proc. do 24,2 mld dol.



- Skok wartości 100 najlepszych w tym roku marek do rekordowo wysokiego poziomu świadczy o tym, jak ważne jest inwestowanie w marki z myślą o zapewnieniu wyższej wartości dla akcjonariuszy. Za tym wskaźnikiem wzrostu stoi sukces wynikający z nowego zjawiska polegającego na budowaniu pozycji marki w określonym ekosystemie - mówi David Roth, prezes The Store WPP EMEA & Asia oraz dyrektor BrandZ. - Obserwujemy odchodzenie od indywidualnych marek produktów i usług i wchodzenie w nową erę wysoce nowatorskich ekosystemów. Marki muszą przekonać się, jak wielką wartość można zyskać dzięki takiemu modelowi – warto przyjąć właśnie takie podejście, aby odnieść sukces w przyszłości – dodaje.