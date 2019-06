Nike wywołał duże poruszenie reklamą wspierającą kobiecą piłkę nożną

Tuż przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w piłce nożnej kobiet, firma Nike wypuściła reklamę, która pokazuje dziewczynkom, że również mogą odnieść wielki sukces w tej zdominowanej przez mężczyzn dyscyplinie.

Kobiecy mundial organizowany przez FIFA rozpocznie się w piątek 7 czerwca we Francji i potrwa przez miesiąc, do 7 lipca 2019 r. To będzie ósma edycja odbywających się co 4 lata mistrzostw świata w piłce nożnej, w których zmierzą się ze sobą drużyny kobiecie. Choć zawodniczek z pasją i zdolnościami w tej dyscyplinie sportu nie brakuje, nadal ich mecze wzbudzają znacznie mniejsze zainteresowanie kibiców i są słabiej sponsorowane.

Coraz więcej firm związanych ze sportem chce to zmienić i wypromować kobiecą piłkę nożną. Jedną z nich jest Nike, który tydzień przez startem tegorocznego mundialu wyemitował nową reklamę w ramach kampanii Dream Further, o której w mig zrobiło się głośno w internecie. Firma pokazuje w spocie, że dziewczyny też mogą marzyć o karierze piłkarki, wygrywać mecze i wywoływać emocje w ogromnych stadionach pełnych kibiców.

Główną bohaterką spotu jest 10-letnia dziewczynka Makena Cook, którą widzimy najpierw wśród dziecięcej eskorty u boku znanych piłkarek. Młodą zawodniczkę wprowadza Holenderka Lieke Martens, na boisku widzimy również m. in. Amerykankę Crystall Dunn i Brazylijkę Andressę Alves. Po rozpoczęciu meczu Holandia-Nigeria, dziewczynka nie schodzi z boiska, lecz zostaje wciągnięta w pasjonującą grę dorosłych zawodniczek. Podczas spotu czuć wielkie emocje, które towarzyszą światowym rozgrywkom, współpracę zespołową i wsparcie kibiców – wszystko, o czym marzy każdy miłośnik piłki nożnej. Na końcu widzimy, jak dziewczynka strzela gola i pojawia się hasło Nike’a: „Don’t change your dream. Change the world”.

Tego typu reklam skierowanych do chłopców było pełno. Fakt, jak wielkie poruszenie (i kontrowersje) wywołał nowy spot Nike’a tylko pokazuje, jak duża panuje wciąż nierówność w tej dyscyplinie sportu między kobietami i mężczyznami. Wielu internautów dziękowało firmie za tę ważną wiadomość, którą wypuściła w świat. Jedna z użytkowniczek Twittera skomentowała filmik krótko: „Popłakałam się, to było idealne”. Inny internauta napisał: „Jako ojciec dwóch córek, (stwierdzam, że – red.) to było niesamowite! Dzięki Nike!”.