Pomoc UE dla Białorusi. Cypr stał się asem w talii Putina

Polska ofensywa dyplomatyczna będzie trwała do samego końca. W czwartek wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz leci do Berlina i Hagi. Będzie się także kontaktował z dyplomatami Francji. To trzy kluczowe kraje, których zgoda na polską ofertę powinna przełamać opór innych państw Unii. Hiszpania, Włochy i Portugalia obawiają się co prawda silnej reakcji Rosji, mają też wątpliwości co do zbyt daleko idących obietnic wobec Mińska. Ale to nie jest stanowczy opór, raczej rezerwa, którą łatwo zneutralizować.

Macron angażuje się w mediację na Białorusi

To był największy sukces dyplomatyczny, jaki do tej pory osiągnęła liderka białoruskiej opozycji. We wtorek w Wilnie Emmanuel Macron spotkał się ze Swiatłaną Cichanouską. W przyszłym tygodniu ma ona polecieć do Berlina. Do tej pory nie było pewne, czy spotka kanclerz Merkel. Teraz wydaje się to przesądzone. Wcześniej Cichanouska rozmawiała z premierami Polski i Litwy. Po spotkaniu Macron zapowiedział, że zaangażuje się w mediacje między Aleksandrem Łukaszenką a białoruskim ruchem demokratycznym. Mają być one prowadzone w ramach OBWE. Będą obejmować uwolnienie więźniów i przeprowadzenie wolnych wyborów. Zdaniem Cichanouskiej prezydent chce też włączyć w rozmowy Rosję. – Potrzebujemy poparcia silnych państw, jak Francja, aby to się powiodło – powiedziała opozycjonistka. Przyznała, że dostała zaproszenie do wystąpienia przed francuskim Zgromadzeniem Narodowym. Macron przyznał, że konieczne jest w dalszym ciągu utrzymywanie „dialogu strategicznego z Moskwą". Jednak 14 września prezydent rozmawiał już telefonicznie z Władimirem Putinem i apelował o odegranie przez Rosję „pozytywnej roli" na Białorusi. Nic takiego jednak od tego czasu się nie wydarzyło. —j.bie.