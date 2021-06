Łukaszenko uderza w Unię Europejską imigrantami

Wiele wskazuje na to, że to pokłosie wypowiedzi Aleksandra Łukaszenki, który pod koniec maja oświadczył, że Białoruś już nie będzie powstrzymywała przemytu narkotyków oraz nielegalnych imigrantów na granicy z Unią Europejską.

– Nie jest możliwe, by taka liczba ludzi w jakikolwiek sposób ominęła białoruskich pograniczników i nie została zauważona. Wcześniej już się zdarzały sytuacje, gdy relacje Białorusi z UE były kiepskie, funkcjonariuszom kazano nie zwracać uwagę na przemyt i nielegalnych imigrantów. Przymykano na to oko albo kierowano funkcjonariuszy na inne odcinki i specjalnie odsłaniano fragmenty granicy, tworząc tak zwane kanały – mówi „Rzeczpospolitej" były funkcjonariusz białoruskiego Państwowego Komitetu Pogranicznego, który uciekł z kraju przed represjami, ubiega się w Polsce o ochronę i zastrzega anonimowość.

– Imigranci przylatywali do Mińska, od razu trafiali na celownik służb, które prowadzą ich aż do granicy, by zatrzymać i następnie deportować. Więc jak służby chcą, to mają całkowitą kontrolę nad przybyszami - dodaje.