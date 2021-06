Zakładnik Andrzej Poczobut

Działacze nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut i Andżelika Borys od niemal trzech miesięcy przebywają w więzieniu. Wciąż są oskarżani o „podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym i rehabilitację nazizmu", grozi im za to nawet kilkanaście lat łagrów.

Kobieta bezskutecznie walczy o spotkanie z mężem, w więzieniu też nikt nie chce jej powiedzieć, jaki jest jego stan zdrowia. – Mówią jedynie, że mogę w czwartki przyjechać i przekazywać leki, ale nie mówią dokładnie jakie. Przecież trzeba zrobić badania, by wiedzieć, jak dozować lekarstwa. Prosiłam nawet śledczego, który prowadzi jego sprawę, by wnioskował o skierowanie męża na badania do szpitala, ale nic z tego. Z tego, co Andrzej pisze, zrozumiałam, że w więzieniu pozwolono mu leżeć przez dwie godziny – opowiada.