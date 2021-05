Białoruś: Rewizja w redakcji portalu, zatrzymania dziennikarzy

Funkcjonariusze Departamentu przestępstw finansowych (DFR) wkroczyli we wtorek nie tylko do redakcji portalu tut.by, ale też do mieszkań redaktorów i dziennikarzy.

Rewizje odbywały się do późnego wieczora, portal został zablokowany decyzją resortu informacji. Funkcjonariusze wtargnęli też do redakcji powiązanych z tut.by portalów: av.by (największy w kraju portal motoryzacyjny) i hoster.by (dostawcy hostingu).