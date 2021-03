Białoruś: Mężowi Cichanouskiej grozi 15 lat więzienia

Sprawa niebawem ma trafić do sądu. Opozycjoniście grozi 15 lat więzienia.

Siarhej Cichanouski jest oskarżony m.in. organizację zamieszek masowych, podżeganie do nienawiści i organizację działań "naruszających porządek publiczny".

Cichanouski zdobył popularność na Białorusi za sprawą swojego vloga na Youtube "Strana dla żyzni" (pol. Państwo do życia). Krytykował w nim władze i pokazywał często tragiczną sytuację mieszkańców białoruskiej prowincji.

Został aresztowany w Grodnie pod koniec maja ubiegłego roku.

To początkowo on miał startować w wyborach prezydenckich, które odbyły się w kraju 9 sierpnia. Gdy został aresztowany i niedopuszczony do wyborów, wystartowała w nich jego żona, Swiatłana Cichanouska.

Po wyborach, które - według oficjalnych wyników - wygrał w I turze prezydent Aleksandr Łukaszenko (opozycja zarzuca władzom sfałszowanie wyników), Cichanouska została zmuszona do opuszczenia kraju tuż po wyborach.

Dzisiaj jest liderką białoruskiej opozycji demokratycznej, mieszka na Litwie wraz z dziećmi.