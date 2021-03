Białoruski patron dla ronda w Warszawie

- Jedynie 550 kilometrów dzieli Mińsk od Warszawy. To tam funkcjonariusze zabijają osoby przeciwstawiające się dyktaturze. Raman Bandarenka to bohater nowej Wolnej Białorusi. Zabity, ale nie zapomniany. Nadanie jego imienia rondu przy Południowej Obwodnicy Warszawy byłoby pięknym gestem wobec wszystkich Białorusinów, który dziś walczą o wolność i tak bardzo potrzebują sąsiedzkiego wsparcia. Solidarność naszą bronią! – uważa Alina Kouszyk z Centrum Białoruskiej Solidarności.

- Cieszę się, że przedstawiciele białoruskich organizacji działających w Polsce wystosowali do prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego petycję popierającą inicjatywę nadania imienia Ramana Bandarenki rondu na skrzyżowaniu Południowej Obwodnicy Warszawy i Puławskiej. Większość z podpisujących to Białorusini na co dzień mieszkający, pracujący w Warszawie. Białorusini doceniają, że na miejskim Ratuszu zawisła flaga biało-czerwono-biała czy Pałac Kultury został podświetlony w barwy Wolnej Białorusi. Tym bardziej oczekują, że władze Warszawy uczczą śmierć bestialsko zakatowanego przez OMON Ramana Bandarenki. Wierzę, że Pan prezydent obejmie swoim patronatem tę inicjatywę i za kilkanaście tygodni będziemy mogli wysłać sygnał do naszego wschodniego sąsiada, że wspieramy ich drogę do Wolnej Białorusi – dodaje pomysłodawca nazwania ronda Paweł Lenarczyk, radny dzielnicy Ursynów Polska 2050/Otwarty Ursynów.