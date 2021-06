Ojciec zatrzymanej Sofii Sapiegi prosi Łukaszenkę o uwolnienie córki

Sofia Sapiega została zatrzymana 23 maja. Samolot, którym podróżowała ze swoim partnerem Ramanem Pratasiewiczem, został zmuszony do lądowania w Mińsku.

Białoruś opublikowała nagrania wideo, na których Pratasewicz przyznaje się do zainscenizowania zamieszek w celu obalenia Łukaszenki. Opozycja twierdzi, że zeznania te zostały uzyskane pod przymusem.

23-letnia Sapiega, obywatelka Rosji, jest przetrzymywana w białoruskim areszcie śledczym w Mińsku. Oskarżono ją o podżeganie do konfliktów społecznych. Grozi jej wieloletnie więzienie.

Jej ojciec, Andriej Sapiega, w opublikowanym w czwartek nagraniu wideo zaapelował do Łukaszenki jako "ojciec do ojca". Rosyjska agencja informacyjna PrimaMedia podała, że nagrał on apel w swoim biurze we Władywostoku.