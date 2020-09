Cichanouska w Polsce: Naród Białorusi się obudził

Opozycjonistka dodała, że protesty, do jakich doszło po wyborach prezydenckich na Białorusi (według oficjalnych wyników wygrał je Łukaszenko z ponad 80 proc. głosów, ale przeciwnicy Łukaszenki uważają, że wybory były sfałszowane, a ich rzeczywistym zwycięzcą była Cichanouska) pokazują, iż "naród białoruski się obudził".

- Czujemy się jednym narodem zgodnie ze starym hasłem jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - mówiła opozycjonistka.

Cichanouska dodała, że naród Białorusi "zaczął walczyć o swoje prawa: o prawo do wolności słowa, wolności wybierania i decydowania o przyszłości ojczyzny".

- Dzieją się straszne rzeczy na ulicach białoruskich miast, bo przemoc nie zna granic - mówiła jednocześnie nawiązując do brutalnego traktowania przez władze protestujących.



- Łukaszenko nie ma już dla nas legitymizacji - nie jesteśmy gotowi powierzyć mu przyszłości kraju. Jesteśmy przekonani, ze potrzebne są nowe wybory - mówiła też Cichanouska, która wyraziła nadzieję, że przyszły rząd Białorusi będzie utrzymywał przyjazne relacje z Polską i będzie mógł liczyć na jej wsparcie wobec trudnej sytuacji gospodarczej, w której znajduje się Białoruś.

Z kolei w czasie wykładu na Uniwersytecie Warszawskim Cichanouska mówiła w jaki sposób została liderką białoruskiej opozycji.

- Nie byłam zaangażowana w politykę, żyłam własnym życiem, w małym świecie, z mężem i dziećmi - wspominała. - Tak naprawdę nie wiedziałam co działo się w moim kraju. Gdy się dowiedziałam - to otworzyło mi oczy - dodała mówiąc o pracy swojego męża, znanego białoruskiego blogera "poprzez pracę którego dowiedziała się prawdy o sytuacji w kraju - o korupcji, ubóstwie i niesprawiedliwości". - Zrozumiałam, że stabilność Białorusi jest tylko mitem - mówiła.

- Reżim przez wiele lat traktował wszystkich obywateli jako służących. Białorusini nie mieli władzy, nie mieli swojego głosu. A najgorsze jest to, że nikt nie wierzył w to, iż to status quo może być zmienione - podkreślała Cichanouska.

Jak mówiła, po aresztowaniu jej męża, zarejestrowała się w wyborach "z miłości do męża". A potem - jak dodała - zobaczyła, że ci, którzy wierzyli w jej męża "zaczęli wierzyć w nią". - Nie byłam w stanie ich zdradzić. Nie mogłam się odsunąć. To była trudna droga - ponieważ bałam się każdego dnia - wspominała.

- Wiem, że to ja zostałam wybrana na prezydenta, ale nie jesteśmy w stanie tego udowodnić, wybory zostały nam ukradzione - mówiła Cichanouska. - Białorusini musieli wyjść na ulice - dodała.

- Nasze protesty zaczęły się w maju i nie znikną - przekonywała.

Swiatłana Cichanouska od kilku tygodni przebywa na Litwie, dokąd wyjechała po zastraszeniu jej przez białoruskie służby.

Wyniku wyborów nie uznaje. Już 10 sierpnia złożyła oficjalną skargę w białoruskiej CKW, która ogłosiła, że Łukaszenko zdobył w wyborach ponad 80 proc. poparcie, a na Cichanouską oddało głos niewiele ponad 10 proc. uczestniczących w wyborach.

Powtórzenia wyborów na Białorusi domaga się Rada Europejska.