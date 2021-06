Kwarantanna po powrocie zza granicy: Legislacyjne niedoróbki uprzykrzą turystom wakacje

Oznacza to jednak niemałe wydatki dla tysięcy turystów wybierających się na przykład do Egiptu, Turcji czy Tunezji.

Problem drugi to wyjazd na wakacje i powrót z dzieckiem powyżej 12. roku życia. Osoby powyżej 12. roku życia (od 12 do 15 lat) mogą się zapisywać na szczepienia dopiero po 7 czerwca. W efekcie niewiele z nich jest już po zastrzyku, co oznacza, że najprawdopodobniej zostaną objęte zaostrzoną kwarantanną – test dopiero po siedmiu dniach kwarantanny.

– Zmiany zaskoczyły nas w czasie pobytu w Chorwacji i wszystko wskazuje na to, że moja córka, która ma 13 lat, będzie musiała przejść kwarantannę po powrocie, przez co nie pojedzie na opłacone wcześniej kolonie, które zaczynają się kilka dni po naszym powrocie – żalił się kilka dni temu czytelnik „Rz", zaskoczony ekspresową zmianą reguł podróżowania.

Zastosowanie kwarantanny wobec turystów podróżujących do Turcji, Tunezji, Egiptu i Gruzji jest ich zdaniem nieracjonalne, ponieważ są oni testowani jeszcze przed wylotem z kraju, a potem jeszcze, zgodnie z polskimi przepisami, po powrocie do Polski.

prof. Ryszard Piotrowski konstytucjonalista

Szczepienia przeciw Covid-19 nie są dziś obowiązkowe. I o tym należy pamiętać. Wobec dzieci powyżej 12. roku życia nie można więc wyciągać jakichkolwiek konsekwencji za niepoddanie się szczepieniu. Skierowanie na obowiązkową kwarantannę jest sporą dolegliwością, która nie powinna mieć miejsca. Jakość stanowionego prawa, w tym rozporządzeń, nie może być sprzeczna z konstytucyjną zasadą zaufania do państwa prawa. Owszem, przepisy są tworzone po to, by je respektować. Obywatel, w tym także ten najmłodszy oraz jego opiekunowie, musi mieć jednak szansę poznać ich treść. Nocne publikacje rozporządzeń z datą obowiązywania od rana następnego dnia kłócą się z zasadą pewności prawa. A dla obywateli to bardzo ważna zasada. I rządzący w żadnym wypadku nie mogą jej bagatelizować.