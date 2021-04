Rozporządzenia covidowe: obostrzenia do 18 kwietnia, dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 25 kwietnia

Ale to nie wszystko. Rozporządzenie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczenia granicy osoby zatrudnione w lotniczych zespołach ratownictwa medycznego. Baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness mają być dostępne dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych. Okoliczności te potwierdzać ma dokument wystawiony przez Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski albo polski związek sportowy.

Do 18 kwietnia 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich jest ograniczone tylko do niektórych, wymienionych w rozporządzeniu kategorii gości. Do listy tej dodano pracownikami organów administracji rządowej w związku z prowadzeniem, poza miejscem zamieszkania, czynności kontrolnych. Wystarczy, że przedstawią w hotelu legitymację służbową lub upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie 9 kwietnia 2021 r.