Dla pracowników TVP noclegi są dostępne

W Dzienniku Ustaw 30 grudnia ukazała się kolejna już nowelizacja rozporządzenia dotyczącego m.in. ograniczeń w możliwości wynajmowania pokoi hotelowych. Do grona zwolnionych z zakazu pomieszkiwania w hotelach dopisano osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. To była już kolejna z licznych po przeszło czterdziestu nowelizacji. Wcześniej dopisano przedstawicieli stacji komercyjnych, ale o publicznych mediach zapomnieli. – To jest absurd. Przepisy, które są kierowane do wszystkich obywateli, są dziurawe, nieprecyzyjne, a przecież powinni je zrozumieć wszyscy obywatele – mówią prawnicy. I dodają, że deprecjonowanie prawa na niewiele się zda. Zgodnie z decyzją Rady Ministrów od 28 grudnia obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniu z 21 grudnia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Rozporządzenie stanowi, że do 17 stycznia możliwość prowadzenia usług hotelarskich będzie mocno ograniczona. Pierwotny tekst dokumentu stanowił, że z zakwaterowania będą mogli korzystać m.in. medycy czy kierowcy transportu drogowego, otwarte będą mogły też być hotele robotnicze i hotele dla pracowników sezonowych. W niedzielę 27 grudnia opublikowana została nowelizacja umożliwiająca korzystanie z hoteli m.in. żołnierzom wojsk sojuszniczych, pracownikom Sił Zbrojnych RP, policji i szeregu służb (w związku z wykonywaniem zadań zawodowych) oraz osobom bezpośrednio zaangażowanym „w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (DzU z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych nadawców". W minioną środę w Dzienniku Ustaw ukazała się kolejna nowelizacja przepisów o zakazach, nakazach w czasie zarazy. Fragment dotyczący nadawców mówi teraz o osobach „bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję" oraz o wykonywaniu zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez „te jednostki lub nadawców".

