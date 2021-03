Koronawirus: Warmińsko-mazurskie zmaga się z lockdownem, wszystko wskazuje na to, że będą kolejne regiony

Setki hoteli, pensjonatów, prywatnych kwater, a obok nich kina, teatry, baseny itd. – większość od soboty 27 lutego została zamknięta. Lockdown objął na razie województwo warmińsko-mazurskie, ale wszystko wskazuje na to, że będą kolejne. Dziś mówi się o pomorskim i lubuskim, jako następne w kolejce do zamknięcia często pada także mazowieckie.

Tomasz Markowski, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie, mówi „Rzeczpospolitej”, że w ciągu dwóch wolnych dni policja skontrolowała 116 obiektów handlowych, wystawiła 67 mandatów za brak maseczki lub niewłaściwe z niej korzystanie i skierowała 23 wnioski o ukaranie do sądu. Z kolei sanepid przeprowadził 282 kontrole i wszczął jedno postępowanie administracyjne.

Jak udało nam się ustalić, w kilku największych hotelach jeszcze w sobotę rano można było spotkać turystów. Część zaskoczyło zamknięcie, oczekiwała bowiem na transport do domu. W sobotę wieczorem hotele w większości jednak opustoszały. Zarządzającym nie udało się wydać wszystkich zapasów zgromadzonych na posiłki serwowane do pokoi.

Kontrolujący bacznie przyglądają się także branży gastronomicznej. Chodzi głównie o to, czy działa ona jedynie na wynos. Wiadomo już, że mimo zakazu w województwie otworzyło się kilka restauracji, pubów czy zajazdów położonych przy często uczęszczanych trasach. To głównie lokale, które rozpoczęły działalność na początku 2020 r. i nie mogą liczyć na wsparcie państwa. W kilku sprawach trwają postępowania wyjaśniające.

Michał Sobierajski, radca prawny w Kancelarii Goldwin, Wesołowski i Wspólnicy, twierdzi, że zakazy i obostrzenia są wprowadzane nagle i przedsiębiorcy mają ograniczone możliwości przygotowania się do zmian.

Tymczasem, jak mówią hotelarze, uruchomienie nawet niewielkiego basenu to są koszty, które sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. A jeśli basenów jest kilka, to trzeba je pomnożyć.I jeszcze pieniądze wydane na zaopatrzenie, uruchomienie obiektów czy ich ogrzanie.

– To potężne koszty, które w naszej grupie sięgają około 400 tys. zł. Wydaliśmy je. Nie liczymy natomiast zaplanowanych przychodów, już nie mówimy: zysków, bardzo istotnych w tej sytuacji dla naszej grupy i dla wszystkich hotelarzy, którzy przygotowali się bardzo precyzyjnie, zgodnie z wszystkimi zasadami sanitarnymi, do swojej działalności – komentuje Łukasz Skolimowski, dyrektor sieci hoteli funkcjonujących na Warmii i Mazurach.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego zaapelowała do rządu, aby w obecnej sytuacji hotelarze z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymali dodatkowe wsparcie finansowe od państwa, które zrekompensuje im straty finansowe związane z brakiem możliwości funkcjonowania obiektów.

– Z jednej strony popieramy regionalizację jako sposób na to, żeby nie zamykać całej gospodarki, ale z drugiej przedsiębiorcy nie mają wątpliwości, że prawdopodobnie nastąpi zamknięcie na Pomorzu Zachodnim, a to będzie bardzo poważny cios przede wszystkim w hotelarstwo i turystykę. Z dużym niepokojem przyjmujemy informacje, że zamknięciem zagrożone są województwa pomorskie i lubuskie. To dwa regiony, które z nami sąsiadują, więc naturalna jest obawa, że Zachodniopomorskie może być następne – dodaje Mojsiuk.