Koronawirus: kara od sanepidu a zawieszenie biegu terminów prawa administracyjnego

Policja może kontrolować poruszających się w przestrzeni publicznej i pytać o powód wyjścia z domu. Jeśli uzna, że nie było niezbędnej potrzeby życiowej (tj. podróż do lub z pracy, zakupy, apteka, spacer z psem, przewietrzenie się), może ukarać mandatem lub sporządzić notatkę i przesłać ją sanepidowi, który wydaje decyzję o karze administracyjnej. Obie naraz są niemożliwe; prawo zabrania karania dwa razy za to samo. Jeśli nie zgadzamy się z mandatem, możemy go nie przyjąć – sprawa trafi do sądu. Gdy chodzi o karę administracyjną, według mec. Janeczki należy informować policjantów, że jest niewykonalna po ustawowym wstrzymaniu biegu terminów administracyjnych. Gdy inspektor sanitarny otrzyma notatkę policyjną, może mimo to wydać decyzję o karze. Odwołamy się wtedy do inspektora wojewódzkiego, a następnie do sądu administracyjnego.