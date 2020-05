Handlowy poniżej oczekiwań

Języczkiem u wagi, podobnie jak w innych bankach publikujących do tej pory raporty, jest saldo rezerw. Wyniosło 94 mln zł, o ponad 60 proc. powyżej prognoz, to wartość 230 proc. wyższa niż rok temu i o 700 proc. niż w poprzednim kwartale. Wzrost był spowodowany głównie utworzeniem dodatkowych odpisów w wysokości 42 mln zł w związku ze zmianą sytuacji gospodarczej w Polsce wywołanej ogłoszeniem stanu pandemii. Bank przeprowadził też w segmencie bankowości instytucjonalnej dodatkowy przegląd sektorów i pojedynczych klientów, w efekcie którego zostały zaktualizowane ratingi ryzyka dłużnika, co skutkowało wzrostem odpisów na należności znajdujące się w tzw. etapie 1 i 2. Z kolei koszty działania wyniosły 376 mln zł i były na poziomie oczekiwanym przez rynek. Koszty spadły 2 proc. w porównaniu do ubiegłego roku i wzrosły 37 proc. kwartalnie (to skutek – podobnie jak w całym sektorze – opłaty na BFG, w I kwartale wyniosła 89 mln zł wobec 95 mln zł rok temu).