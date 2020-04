EBC płaci europejskim bankom za pożyczki

Przewiduje on, że banki z eurolandu będą miały dostęp do płynności z EBC oprocentowanej o 25 pb. niżej niż główna stopa procentowa, która wynosi 0 proc. EBC w praktyce będzie więc płacił bankom, by korzystały z jego płynności.

EBC zdecydował się również na zmniejszenie oprocentowania pożyczek udzielanych bankom w ramach programu TLTRO do minus 0,5 proc. Jeśli dany bank przeznaczy odpowiednio dużo z tych pieniędzy na pożyczki dla spółek i konsumentów, to stopa oprocentowania spadnie dla niego do minus 1 proc. W praktyce oznacza to, że bank nie będzie musiał zwracać całej pożyczki EBC.